Во Владимирской области, как и по всей стране, продолжается голосование за высокоскоростной...

Во Владимирской области, как и по всей стране, продолжается голосование за высокоскоростной интернет 4G или LTE-сети.Любой желающий может зайти в личный кабинет на сайте Госуслуги и отдать свой голос за любо населенный пункт с численностью населения от ста до пятисот человек. По итогам этого голосования 2000 населенных пунктов по всей стране получат доступ к высокоскоростному интернету. Голосование продлится до 15-го ноября. Результаты объявят 24 декабря.