Парниковые газу, которые приводят к парниковому эффекту на планете, формируется как естественным...

Парниковые газу, которые приводят к парниковому эффекту на планете, формируется как естественным путем, так и антропогенным, то есть от деятельности человека. На увеличение их объемов влияет энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, уничтожение лесов и т.д.Антропогенный выброс парниковых газов во Владимирской области в 2020 году составил 8,74 млн. тонн, что составляет менее 0,4 процента от общего объёма образования парниковых газов на территории Российской Федерации. Эти данные приводит ГБУ ВО «Экорегион».Анализ показал, что наибольший процент выбросов вносит сектор «Энергетика» (производство электро- и теплоэнергии) − 64,45 процента. Вторым весомым источником образования парниковых газов являются владимирские свалки: выброс от анаэробного биологического разложения твёрдых органических отходов, размещённых на полигонах захоронения, составил 26,86 процента. На третьем месте сельское хозяйство − 6,22 процента, самую небольшую долю занимает промышленность - всего 2,48 процента.Отмечается − в 2020 году во Владимирской области, так и в целом по стране, наблюдалось снижение объёмов образования парниковых газов. Однако специалисты связывают это с ограничениями хозяйственной деятельности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Статистика же измерений по загрязнению атмосферного воздуха с 1998 по 2019 год, напротив, показывает устойчивую тенденцию роста объёмов парниковых газов, сообщает пресс-служба областной администрации.Отметим, что около половины парниковых газов пребывает в атмосфере до 200 лет. Остальной объём поглощается растительностью и водными массами.