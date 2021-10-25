Прокуратура Петушинского района в судебном порядке отстояла право ребенка-инвалида на льготное...

Прокуратура Петушинского района в судебном порядке отстояла право ребенка-инвалида на льготное лекарственное обеспечениеПрокуратурой Петушинского района проведена проверка соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении. Установлено, что девочка, являющаяся ребенком-инвалидом, страдает тяжелым заболеванием и должна обеспечиваться лекарственными препаратами по льготным рецептам.Несовершеннолетней рекомендован «метотрексат» 1 раз в неделю постоянно. Он является жизненно необходимым и замене не подлежит. Вместе с тем девочка лекарством не обеспечена. Родители вынуждены приобретать его аналог за счет собственных средств.По результатам проверки прокурором района в суд направлен иск с требованием обязать департамент здравоохранения администрации области обеспечит ребенка лекарственным препаратом в количестве, необходимом для лечения заболевания.Кроме того, заявлено требование о взыскании денежных средств, потраченных на приобретение лекарства.Исковые требования прокурора удовлетворены, решение должно быть исполнено, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.