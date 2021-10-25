Перепись завершится 14 ноября. Первые итоги Росстат опубликует уже в декабре текущего года.

Во Владимирской области в переписи населения принял участие уже 193071 человек. На портале Госуслуг свои данные внесли 62385 жителей, 126800 владимирцев опросили переписчики.Анкета включает в себя 40 вопросов. Для постоянно проживающих в России граждан - 23, для иностранных гостей - 7, а также 10 вопросов о жилищных условиях росииян.«Всё идёт по плану. Из-за ситуации с ковидом население осторожно относится к визиту переписчиков, но тем не менее процедура проходит в штатном режиме», - поделился глава Владимирстата Александр Быков.Напомним, что свои данные также можно заполнить на стационарном переписном участке, в том числе в МФЦ.Перепись завершится 14 ноября. Первые итоги Росстат опубликует уже в декабре текущего года.