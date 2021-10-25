Как стать Президентом? Ответ на этот вопрос знают учащиеся владимирской школы №22. Там выбрали...

Как стать Президентом? Ответ на этот вопрос знают учащиеся владимирской школы №22. Там выбрали Президента школьного самоуправления. Сколько было кандидатов и как проходили выборы, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.Юлия Шувалова, корреспондент:- Как говорят школьники, выборы Президента школы для них также важны, как и выборы главы государства. И сама процедура организована по-взрослому. Школьники получают бюллетени. Затем тайно голосуют. И опускают бюллетени в урну.На пост президента средней школы №22 претендовали 8 кандидатов, но дошли до выборов всего четверо - остальные не прошли муниципальный фильтр. Нужно было получить одобрение от педагогов. Кто-то отсеялся из-за плохих отметок, кто-то не справился с ответственностью: кандидатам необходимо провести предвыборную кампанию, сделать рекламные листовки и участвовать в дебатах . И вот программы прошедших отбор кандидатов:Варвара Субботина, кандидат в Президенты школы, ученица 7 "А" класса средней школы № 22:- У нашей школы есть аккаунты ВК, инстаграм, хотелось бы завести и TikTok.София Филиппова, кандидат в Президенты школы, ученица 9 "А" класса средней школы № 22:- Хотелось бы немножечко поменять форму нашу, потому что не очень комфортно. Больше мероприятий, спортивных соревнований.Тимур Алимбеков, кандидат в Президенты школы, ученик 9 "А" класса средней школы № 22:- У каждого есть мобильные телефоны и это неотъемлемая часть нашей жизни. И у них есть главная проблема, они быстро разряжаются. Я бы хотел добавить место для их подзарядки.Также кандидаты в Президенты предложили разнообразить меню столовой, организовать живой уголок и закупить настольные игры, чтобы было чем заняться на переменах. Некоторые, для того чтобы заполучить голоса, шли на хитрость. Так, один из кандидатов, пообещал всем, кто за него проголосует, шоколадки. Но местный электорат оказался неподкупным...Кстати, выбирают президента школы на 1 год. Проголосовали все учащиеся с пятого по десятые классы.Вероника Митякова, ученица 6 "А" класса средней школы № 22:- Я проголосовала за Софию, потому что у неё очень большие цели и я уверена, что она их сможет добиться и изменить нашу школу в лучшую сторону.Роман Зорин, ученик 6 "А" средней школы № 22:- За Богдана, потому что я с ним давно знаком.Кстати, предложили провести выборы сами ученики. На уроках обществознания они детально изучали процедуру. Заинтересовались. Теперь пробуют всё на практике. Работают в школьной избирательной комиссии, следят за соблюдением закона и подсчитывают голоса.Геннадий Прохорычев, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 22:- Это делается всё для того, чтобы потом не говорили: "Почему у нас такая молодежь не активная?". А если они не знают этот процесс? Они не прошли его. По этому я считаю, что такой формат... может он немного другой, измененный в других школах, но он должен быть. И тогда ребята, подходя к 18 лет, они уже имеют представление, что такое избирательное право.В этом году президентом школы стала девятиклассница София Филиппова. Она набрала больше всего голосов - сто четыре.Теперь ей предстоит воплотить свои идеи в жизнь- сделать школьную форму комфортнее и добавить спортивных состязаний. А дальше, кто знает, - можно идти и на второй срок.Юлия Шувалова. Андрей Синягин. "Вести Владимир"