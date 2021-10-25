После выступления Владимира Путина на пленарной сессии Валдайского клуба некоторые задумались о наметившемся кризисе в международных отношениях.

После выступления Владимира Путина на пленарной сессии Валдайского клуба некоторые задумались о наметившемся кризисе в международных отношениях.Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в личном блоге поразмышлял на тему того, что значат для Киева слова президента России. В частности, его заинтересовала речь Путина про возможное размещение американских ракет на территории Украины.Олег Волошин обратил внимание на то, как после вопроса о ракетах НАТО под Харьковом российский лидер "эмоционально и очень по-русски" спросил, что "нам-то с этим делать". Как отметил Владимир Путин, это не Москва лезет со своими ракетами, а ей их подсовывают прямо под нос.Депутат Рады в личном блоге сравнил сложившуюся ситуацию с той, что произошла в 1962 году. Тогда советские войска разместили на Кубе ракеты, что повлекло за собой так называемый Карибский кризис, чуть не развязавший третью мировую войну.В прошлый раз Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения советского оружия, а Москва получила возможность диктовать свои условия. Сейчас же, по мнению Олега Волошина, в такой ситуации может оказаться сама Россия."Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины", – подчеркнул депутат Рады.