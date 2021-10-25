Банк ВТБ расширил линейку онлайн-способов оплаты для клиентов САО «РЕСО-Гарантия», подключив компанию к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты смогут произвести оплату страховых ..

Банк ВТБ расширил линейку онлайн-способов оплаты для клиентов САО «РЕСО-Гарантия», подключив компанию к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты смогут произвести оплату страховых продуктов с помощью QR-кода при оформлении заказа.Приобрести страховые продукты САО «РЕСО-Гарантия» с использованием нового решения можно в мобильном приложении RESO-Mobile, выбрав в качестве способа оплаты СБП, или попросить своего страхового агента направить вам ссылку с QR-кодом на почту. После перехода по ссылке клиент автоматически попадет в мобильное приложение своего расчетного банка, где просто подтвердит платеж. По итогам проведения оплаты клиент получает уведомления о списании средств на телефон или по e-mail.Благодаря внедрению данной технологии САО «РЕСО-Гарантия» не только значительно сокращает сроки зачисления выручки на свой счет в банке, но и существенно снижает свои транзакционные расходы за счет более низкой комиссии.Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Совершенствуя линейку инструментов для осуществления онлайн-платежей, ВТБ стал одним из первых банков, который начал активно внедрять С2В оплату с использованием СБП. Реализация данного проекта позволит клиентам САО «РЕСО-Гарантия» значительно сэкономить свое время при совершении оплаты и обезопасить себя, так как это решение не требует внесения данных карты».«Мы стремимся предлагать нашим клиентам самые современные и технологичные решения, в числе которых – оплата С2В с использованием СБП. На текущий момент — это наиболее быстрый и удобный способ оплаты как для клиентов, так и для бизнеса», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и PR Игорь Иванов, САО «РЕСО-Гарантия».Банк ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статичного QR-кодов.