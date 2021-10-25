Решением жилищной комиссии они включены в соответствующий список, но с переселением местные власти почему-то тянули.

Вязниковская прокуратура заставила администрацию района обеспечить двух детей-сирот благоустроенным жильём. Подростки остались без попечения родителей и по достижении 18 лет получили право на свои квартиры.Решением жилищной комиссии они включены в соответствующий список, но с переселением местные власти почему-то тянули.В этой связи межрайонным прокурором в суд направлены два иска с целью обязать чиновников передать ребятам квартиры по договорам найма.«Иски удовлетворены. Их исполнение решений судов находится на контроле», - заверили в прокуратуре Владимирской области.