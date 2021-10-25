За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 34 получили ранения, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 338 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.Вязниковский районПо предварительной информации, 18.10.2021 г. в 07:35 на 275 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Скания с полуприцепом Виелтон, 1962 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Камаз с полуприцепом под управлением водителя, 1987 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель а/м Скания госпитализирован.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 19.10.2021 г. в 19:05 в г. Гусь-Хрустальный на улице Калинина у дома 30 водитель автомобиля КИА – РИО, 1989 г.р., не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю ЛАДА - КАЛИНА под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Лада-Калина, 1941 г.р. госпитализирован.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 22.10.2021 г. в 15:00 на 382 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля ВАЗ – 2115, 1987 г.р., при прохождении левого поворота не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет, где произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажир а/м ВАЗ – 2115, 1975 г.р, госпитализирован.Кольчугинский районПо предварительной информации, 20.10.2021 г. в 22:30 на 14 км автодороги Кольчугино-Киржач водитель автомобиля Лада – Приора, 1998 г.р., двигаясь в сторону г. Кольчугино, при торможении транспортного средства не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, опрокинулся и съехал в кювет. В результате ДТП водитель, а также пассажиры а/м, 2021 г.р. и 2000 г.р. направлены на амбулаторное лечение;Ковровский районПо предварительной информации, 23.10.2021 г. в 03:00 в г. Ковров на улице Комсомольская у дома 39 водитель автомобиля Мицубиси, 1996 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП, после чего опора ЛЭП упала на припаркованный автомобиль Шевроле. В результате ДТП госпитализированы водитель а/м Мицубиси, а также пассажиры 1997 г.р. и 1998 г.р.Муромский районПо предварительной информации, 24.10.2021 г. в 14:20 в г. Муром на улице Кленовая водитель автомобиля ВАЗ – 21703, 1990 г.р., совершил наезд на пешехода, 1977 г.р., который переходил через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован.