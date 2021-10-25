Во Владимирстате подвели итоги первых десяти дней переписной кампании. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. За 10 дней кампании переписались 193 071 человек. Владимирстат

Во Владимирстате подвели итоги первых десяти дней переписной кампании. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. За 10 дней кампании переписались 193 071 человек. Владимирстат заявляет, что не смотря на коронавирус перепись идет штатно. Александр Быков, руководитель Владимирстата Перепись в 33 регионе идет согласно намеченному плану. Особых сложностей пока не выявлено. Конечно, жители области с опаской