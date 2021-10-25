Фигурант похитил инструмент с витрины торговой точки, планируя использовать его для личных нужд.

19 октября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился собственник магазина, сообщивший, что в ходе ревизии была обнаружена недостача. Выяснилось, что среди товара отсутствует шуруповерт, находившийся на витрине. Сумма ущерба, причиненного собственнику составила более 3000 рублей.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате было установлено, что инструмент с витрины забрал неизвестный мужчина.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, 42-летнего местного жителя.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, который на тот момент обслуживал клиента, похитил шуруповерт и хранил у себя дома для своих личных нужд.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.