По версии следствия, в июне 46-летний мужчина в ходе рассмотрения дела о взыскании задолженности за ЖКУ предоставил в суде в качестве доказательства поддельный документ в виде чека безналичной оплаты.

Жителя Владимира обвиняют в подделке чека на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.По версии следствия, в июне 46-летний мужчина в ходе рассмотрения дела о взыскании задолженности за ЖКУ предоставил в суде в качестве доказательства поддельный документ в виде чека безналичной оплаты.«Подозреваемый распечатал квитанцию из мобильного приложения, а при помощи графического редактора изменил дату оплаты», - пришли к выводу владимирские следователи.Квиток признали подложным. С владимирца взыскали задолженность и завели на него уголовное дело. Расследование продолжается.