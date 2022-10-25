Общественная организация Архивный дозор завершила презентацию проекта Святково- народная...

Общественная организация "Архивный дозор" завершила презентацию проекта "Святково"- народная часовня-мемориал в честь подвига героев специальной военной операции".Напомним, создать ее авторы идеи хотят в старинном урочище Святково Кольчугинского района Владимирской области. Часовней-мемориалом Z станет Крестовоздвиженский храм 18-ого столетия.Сейчас сделаны первые шаги к восстановлению объекта культурного наследия регионального значения. Напомним, "Вести-Владимир" уже несколько раз ездили в экспедицию в Святково вместе с владимирскими джиперами.Старинная церковь расчищена от многолетних залежей удобрений, а в середине октября в расчищенном пространстве храма состоялся молебен о здравии российских воинов и победе России. Идея историка Виталия Семенова получила всенародную поддержку.– Перед нами еще долгий путь. Но это внушает огромную надежду. Очень вадное дело сделано. А предстоит еще огромный объем сделать. Прежде чем это станет для очень многих людей центром привлечения.Как сообщил в сообществе Святково историк, руководитель "Архивного дозора" Виталий Семенов визуальная презентация проекта будет направлена в администрацию Владимирской области и Кольчугинского района, Госцентр, Инспекцию по охране объектов культурного наследия. Вместе предстоит разработать дальнейший план восстановления Крестовоздвиженской церкви.Ближайшие работы пройдут после Дня Народного Единства, в субботу, 5 октября. Одна из главных задач - вместе с волонтерами закрыть окна и двери храма на зиму.