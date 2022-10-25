Губернатор пообещал разобраться со всеми случаями задержки при перечисления зарплаты.

Александру Авдееву поступило около 35 жалоб от родных мобилизованных, которые находятся сейчас в учебке в Пакино. Они сообщают о невыплате денежного довольствия за сентябрь.«Проблему разобрали с участием командования учебного центра и военной прокуратуры. Часть бойцов не оформила банковские карты. Договорились с командованием учебки организовать ежедневный приём военнослужащих сотрудниками банков», - отреагировал на обращения владимирцев губернатор.С выплатами солдатам, у которых всё оформлено, но деньги не пришли, власти будут разбираться с участием военной прокуратуры.Глава региона добавил, что жалованье за октябрь должны перечислить с 10 по 20 ноября.