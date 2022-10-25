«Ростелеком» во Владимирской области обслуживает более 25 тысяч абонентов мобильной связи. За девять месяцев их количество увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом ..

«Ростелеком» во Владимирской области обслуживает более 25 тысяч абонентов мобильной связи. За девять месяцев их количество увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные у владимирцев тарифы иС тарифным планом «Общительный» пользователь может объединить в единую группу до пяти сим-карт. Это позволяет распределять общие средства, объем минут, количество СМС и трафик мобильного интернета на несколько телефонных номеров.«Стартовый» входит в линейку тарифов «Комбо» и включает от двух до четырех видов услуг: мобильную связь, домашний интернет со скоростью до 890 Мбит/с, подписки на видеосервис Wink и антивирус. При использовании Wink трафик с общего пакета не расходуется.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Комплексные тарифные планы "Ростелекома” имеют широкую ассортиментную линейку. Каждый сможет подобрать услуги, соответствующие его потребностям, и сэкономить до 30% по сравнению с оплатой за каждый сервис отдельно. Считаю наши конвергентные продукты лидерами рынка телекомуслуг по стоимости и комфортности использования».Ирина Родионова, абонент «Ростелекома», г. Муром:«О комбинированном тарифе узнала случайно: мне позвонили представители оператора с рекламным предложением. После беседы сразу зашла на сайт "Ростелекома” и оставила заявку на подключение. Необходимое оборудование и сим-карты специалисты компании привезли на дом. В мой комбо-тариф входят: домашний интернет, Wink и мобильная связь. Стоимость за всё — 950 рублей в месяц, что по моим подсчетам почти в два раза дешевле набора услуг, которым я пользовалась ранее».Узнать подробнее о пакетных предложениях, услугах и акциях компании можно на сайте и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.