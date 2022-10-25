Большой фестиваль мультфильмов снова придет в столицу.

Большой фестивальмультфильмов снова придет в столицу.Этой осенью в Москве снова пройдет Большой фестиваль мультфильмов – с 27 октября по 7 ноября. Впервые его провели в 2007 году. За 15 лет он стал крупнейшим международным анимационным фестивалем, мероприятия которого проводятся и в других городах России.Запланированы показы короткометражных и полнометражных анимационных фильмов. Также гостей фестиваля ждут ретроспективы и тематические программы. Будет представлено в общей сложности 350 произведений. Показы состоятся в кинотеатрах сети "".27 октября в 19:00 в кинотеатре "Космос" начнут показыватькитайский приключенческий3D-мультфильм "Танец льва". Этот сеанс станет открытием анимационного фестиваля.