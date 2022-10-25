Транспортная компания выиграла суд о возмещении убытков по льготному проезду. Речь об иске общества АДМ к Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области и к управлению

Транспортная компания выиграла суд о возмещении убытков по льготному проезду. Речь об иске общества АДМ к Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области и к управлению транспорта и связи города Владимира. Судебное разбирательство длилось с 2021-го года и завершилось в пользу компании-перевозчика. Рассматривался период мая прошлого года. Транспортная компания получала субсидию за перевозку льготных категорий