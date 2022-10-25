В отношении руководства МКП г. Судогда «Благоустройство» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при организации сбора и вывоза отходов. По данным областной

В отношении руководства МКП г. Судогда «Благоустройство» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при организации сбора и вывоза отходов. По данным областной прокуратуры, казенное предприятие больше двух лет брало с жителей плату за аренду контейнерных площадок, несмотря на то, что их содержание входит в обязательства администрации Судогодского района. К сегодняшнему дню лишь с собственников