«Ростелеком» во Владимирской области обслуживает более 25 тысяч абонентов мобильной связи. За девять месяцев их количество увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом

«Ростелеком» во Владимирской области обслуживает более 25 тысяч абонентов мобильной связи. За девять месяцев их количество увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные у владимирцев тарифы «Общительный» и «Стартовый». С тарифным планом «Общительный» пользователь может объединить в единую группу до пяти сим-карт. Это позволяет распределять общие средства, объем минут,