Главный финансовый документ сохранит социальную направленность.

Бюджет Владимирской области на 2023 год сохранит социальную ориентированность. В обладминистрации состоялась коллегия, на которой обсуждался проект главного финансового документа региона.«Валовый региональный продукт в 2023 году достигнет 792 млрд рублей. Виды деятельности, обеспечивающие наибольший рост экономики – это производство лекарств и материалов, применяемых в медицине, электронные и оптические изделия, машины и оборудование», – отметил замгубернатора Александр Ремига.Общий объём доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 84,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые - 61,5 млрд рублей. Безвозмездные поступления – 23,1 млрд рублей.Расходы на следующий год превысят 92 млрд рублей. Следующие три года бюджет будет дефицитным: 7,5 млрд, 5,2 млрд и 2 млрд рублей c 2023 по 2025 годы.Больше всего средств заложено в «детском бюджете» (31,8 млрд). Ещё 23,5 млрд рублей потратят на социальную защиту населения, 23 млрд - на образование. Заложены ассигнования на зарплаты бюджетников, в том числе и на увеличение.«Среди ключевых задач– обеспечение всех социальных обязательств перед населением. При любых экономических раскладах, это не обсуждается», – подчеркнул главный финансист Белого дома Вячеслав Кузин.Добавим, что в казне предусмотрены деньги на завершение строительства крупных объектов. Власти подчёркивают, что новые стройки возможны только при условии уверенности в их успешном завершении.