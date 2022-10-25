Освобождение от платы в детских садах, бесплатное питание в школах, внеочередная медпомощь и зачисление детей в сады и продленки, – эти меры действуют в регионе. Об этом сообщили в

Освобождение от платы в детских садах, бесплатное питание в школах, внеочередная медпомощь и зачисление детей в сады и продленки, – эти меры действуют в регионе. Об этом сообщили в администрации Владимирской области. – семьи с детьми освобождены от родительской платы в детсадах – школьникам предоставляется бесплатное питание, бесплатное допобразование – обеспечено внеочередное зачисление детей в