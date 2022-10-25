Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как социальная служба помогает гражданам, имеющим ограничения по здоровью.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, как социальная служба помогает гражданам, имеющим ограничения по здоровью.Власти российской столицы с заботой относятся к каждому жителю города, особое внимание получают москвичи с ограничениями по здоровью. Служба занятости Москвы помогает им найти работу. С 2021 года помощь получили уже порядка трех тысяч человек с инвалидностью.Для этого создана специальная база данных с вакансиями. Сегодня там собранооколо 26 тысяч актуальных предложений, которые подойдут москвичам, имеющим ограничения. О работе специалистов рассказала заместитель главы столичного региона по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она подчеркнула, что власти города делают все возможное для создания комфортной среды, помогающей в социальной коммуникации, адаптации, развитии карьерных амбиций и в профессиональном росте граждан с инвалидностью.По словам заместителя мэра Москвы, сегодня социальная служба реализует проект “Топ-500 резюме”. Кроме того, специалисты проводят ежемесячные тематические встречи клуба “Хочу работать”, дни карьеры и открытые отборы от крупнейших компаний."При поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья", – отметила Анастасия Ракова.По словам чиновника, сегодня люди с инвалидностью могут получить работу на специально оборудованном рабочем месте, учитывающем особые потребности кандидата, а также должности с удаленной занятостью.Однако на поиске работы участие столичной службы занятости не заканчивается. Специалисты сопровождают кандидата и после того, как подходящая вакансия найдена, помогают пройти собеседование, адаптироваться на новом рабочем месте.