Музеи, театры и концертные залы. Как владимирская молодежь может бесплатно культурно просвещаться? Чуть больше года в стране работает проект “Пушкинской карты”. Сперва ее номинал

Музеи, театры и концертные залы. Как владимирская молодежь может бесплатно культурно просвещаться? Чуть больше года в стране работает проект “Пушкинской карты”. Сперва ее номинал составлял 3 тысячи рублей, с 2022-го – 5 тысяч. С этой картой, подростки и молодые люди от 14 до 22 лет бесплатно могут ходить в кино, посещать концерты, спектакли и выставки.