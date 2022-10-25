«Я на культурной стороне». Под таким названием во 2-й школе Владимира прошел форум среди учащихся. Главная его цель – приобщить ребят к культурным ценностям и традициям Владимирского края.

«Я на культурной стороне». Под таким названием во 2-й школе Владимира прошел форум среди учащихся. Главная его цель – приобщить ребят к культурным ценностям и традициям Владимирского края. Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале школы. Встречи с актерами академического театра, мастерами лаковой миниатюры, а также мастер-классы и интеллектуальные конкурсы. Всего на школьном форуме разместились