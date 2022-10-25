Кампания почти завершена.

Во Владимирской области мобилизация не повлияла на уборочную кампанию. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«В первые дни у руководителей сельхозорганизаций была некая растерянность, ведь многие молодые ребята, работающие на ключевых специальностях, подлежат призыву из запаса. Однако в регионе есть понимание, что нельзя забирать людей с ключевых работ в армию. Отдельные случаи были, но в целом частичная мобилизация не повлияла на сельскохозяйственную деятельность», - отметил госслужащий.Уборка урожая почти завершена. В поле ещё остается около 600 гектаров поздней кукурузы и 80 га картофеля. Аграрии собрали 223 тысячи тонн зерновых. За последние 10 лет этот показатель всего четыре раза превышал отметку в 200 тысяч тонн. В лидерах— Юрьев-Польский и Суздальский районы.Что касается картофеля, то убрано 73 тысячи тонн. Урожайность несколько ниже, но власти уверены, что владимирцы сполна будут обеспечены картошкой.Константин Демидов добавил, что по овощам ситуация осталась на уровне средних параметров последних лет. До зимы осталось убрать 200 гектаров.