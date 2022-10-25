В воинской части Западного военного округа прошел концерт для военнослужащих, призванных в ходе...

В воинской части Западного военного округа прошел концерт для военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации.– Голос мой, ты услышишь голос мой. И поймешь - живой!Для бойцов выступили музыканты рок-группы "Зверобой". Коллектив неоднократно выступал в Донецке, Луганске, Горловке и других городах ДНР и ЛНР. В своих патриотических песнях музыканты поют о реальной действительности . Каждая композиция- отражение самого духа "непокоренного" Донбасса и яркое выражение гражданской позиции музыкантов. Группа "Зверобой" с 2015-ого года стала символом народной поддержки Донбасса. В 2015-ом музыканты сами попали под обстрел. Коллектив собирает гуманитарную помощь и активно поддерживает наших бойцов. На концерте присутствовали свыше 400 мобилизованных.Алексей Иовчев, гитарист, автор песен:– Очень важно, чтобы ребята чувствовали поддержку всей страны, всего народа за своими плечами. И в наших песнях содержится такой посыл, который отчетливо и окончательно позволяет им осознать, что то, что их сейчас призвали, это никакая повинность или наказание - это честь.