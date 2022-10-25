Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов для транспортной системы Москвы. Вместо устаревших лепестков появляются направленные съезды – тоннели и ..

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов для транспортной системы Москвы. Вместо устаревших "лепестков" появляются направленные съезды – тоннели и эстакады. Так пропускная способность увеличивается на 20-30%.За последние 10 лет на МКАД реконструировали и построили 19 развязок. Например, в 2017 году вновь открыли для автомобилистов развязку с Профсоюзной улицей. Появился комфортный выезд на Калужское шоссе – главную транспортную артерию Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).За пять лет ситуация на этом участке изменилась. Автомобилей здесь стало гораздо больше. Их количество еще увеличится после реконструкции крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан". Эта работа завершится в ближайшие годы.Поэтому было решено построить дополнительные съезды. О согласовании проектной документации сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева."Проект включает строительство нескольких съездов на территорию ТРЦ “Мега Теплый Стан”, в том числе с бокового проезда Калужского шоссе, строительство переходно-скоростной полосы на внешней стороне МКАД, возведение путепровода на боковом проезде МКАД и двух подземных пешеходных переходов", – рассказала она.Помимо этого, по словам Яковлевой, создадут и другие проезды и съезды, установят автоматический противогололедный комплекс. Также специалисты займутся переустройством инженерных коммуникаций.На новом путепроводе будет две полосы движения. Он пересечет съезд с Калужского шоссе на МКАД. Длина сооружения составит примерно 30 метров.Также планируется создать пешеходную дорожку на территорию "Мега Теплый Стан", два подземных и два надземных нерегулируемых пешеходных перехода.Ранее сообщалось об открытии обновленной развязки МКАД – Осташковское шоссе. Там построены две эстакады и обновлены существующие. МКАД на этом участке расширили до восьми полос, а шоссе стало шире на одну полосу. Теперь проехать развязку на автомобиле можно будет примерно на пять минут быстрее. Подробнее об этом "Дни.ру".