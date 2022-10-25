По мосту через Клязьму на Южном обходе Владимира с 25 октября ограничено движение автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» сообщили о снижении

По мосту через Клязьму на Южном обходе Владимира с 25 октября ограничено движение автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» сообщили о снижении несущих способностей конструкций. Водителям автомобилей, чья масса превышает допустимые параметры, необходимо выбирать пути объезда. Максимальная разрешенная скорость на участке – 40 км/ч. В ближайшее время дорожная компания