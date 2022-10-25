Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации освобождены от...

Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации освобождены от родительской платы за содержание малышей в детских садах.Им также не нужно будет платить за дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях.Кроме того, обучающимся в школах с 1 по 11 класс гарантировано бесплатное двухразовое горячее питание.При этом обеспечено внеочередное зачисление детей в сады и продлёнки.Предусмотрено внеочередное получение плановой медпомощиЭтими мерами поддержки уже воспользовались более 250 человек. Также работают 20 центров помощи, куда уже обратились 230 семей. Все семьи взяты на социальное сопровождение, поддержка оказывается в соответствии с запросом каждой из них, сообщила пресс-служба АВО.«Муниципальным властям нужно использовать в работе межведомственное взаимодействие, действовать оперативно на основании нуждаемости каждой конкретной семьи. Лично отслеживать и контролировать исполнение поручений, знать и понимать потребности людей», – подчеркнул врио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов.Фото тг-канал Александра Авдеева