Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации освобождены от...
Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации освобождены от родительской платы за содержание малышей в детских садах.
Им также не нужно будет платить за дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях.
Кроме того, обучающимся в школах с 1 по 11 класс гарантировано бесплатное двухразовое горячее питание.
При этом обеспечено внеочередное зачисление детей в сады и продлёнки.
Предусмотрено внеочередное получение плановой медпомощи
Этими мерами поддержки уже воспользовались более 250 человек. Также работают 20 центров помощи, куда уже обратились 230 семей. Все семьи взяты на социальное сопровождение, поддержка оказывается в соответствии с запросом каждой из них, сообщила пресс-служба АВО.
«Муниципальным властям нужно использовать в работе межведомственное взаимодействие, действовать оперативно на основании нуждаемости каждой конкретной семьи. Лично отслеживать и контролировать исполнение поручений, знать и понимать потребности людей», – подчеркнул врио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов.
Фото тг-канал Александра Авдеева