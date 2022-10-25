Ким Брейтбург – один из главных отечественных хитмейкеров. Его песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Диана Гурцкая, Александра Панайотова. Именно он создал самые известные композиции и для Бориса Моисеева – Татуировка, Петербург-Ленинград и Голубая Луна. Об истории написания этого хита композитор рассказал корреспонденту Дни.ру на премьере документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея Павловского Зачем России оперетта.

Ким Брейтбург – один из главных отечественных хитмейкеров. Его песни есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Диана Гурцкая, Александра Панайотова. Именно он создал самые известные композиции и для Бориса Моисеева – "Татуировка", "Петербург-Ленинград" и "Голубая Луна". Об истории написания этого хита композитор рассказал корреспонденту "Дни.ру" на премьере документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Зачем России оперетта"."Я не жалею, что написал "Голубую Луну", – признается Ким Брейтбург. – В ту пору (а это был 1997 год – Прим. ред.) она была довольно оригинальной и по музыке, и по содержанию, я говорю даже не о скандальной стороне, на которую мы даже не рассчитывали".Благодаря своему гомосексуальному подтексту и сопряженной с этим эпатажностью композиция получила широкую популярность как среди гомосексуальной, так и среди гетеросексуальной аудитории. "Голубая Луна" даже стала неофициальным российским гей-гимном. Правда, позже Трубач признавался, что жалел о ее записи – сетовал, что из-за этой песни стал жертвой слухов и домыслов о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и гомосексуальной связи с Моисеевым, что ему, женатому человеку и гетеросексуалу, было крайне неприятно.Композитор говорит, что иных вариантов исполнителей песни даже не рассматривалось – она изначально писалась под дуэт Моисеева и Трубача. Хотя у шлягера есть и другие авторы. "Рефрен "Голубая Луна" придумал я, историю про двух братьев придумал Коля Трубач", а идея песни вообще принадлежит продюсеру Евгению Фридлянду, – вспоминает Брейтбург. – Скажу честно, каких-то огромных денег мне эта песня не принесла, хотя небольшие авторские отчисления я получаю".По мнению Брейтбурга, "Голубая Луна" стала кульминацией творчества Моисеева, и потом уже заметных хитов было гораздо меньше. Правда, в 2004-м появится песня "Петербург-Ленинград", которую Моисеев исполнил в дуэте с Гурченко. "Мы не знали изначально, кому ее предложить, – вспоминает композитор. – Сергей Петров (режиссер-координатор концертных программ фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" – Прим. ред.) предложил спеть ее дуэту Гурченко и Моисеева. Жаль, что вскоре они рассорятся и решат, что дальнейшее существование их пары невозможно, хотя я и пытался их примирить".