В Херсонской области идет сражение за русский мир, подчеркнул первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, переждать произошедшие изменения и отсидеться в стороне не получится.

В Херсонской области идет сражение за русский мир, подчеркнул первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, переждать произошедшие изменения и отсидеться в стороне не получится.С такими словами Кириенко обратился к участникам Всемирного русского народного собора. Замруководителя АП подчеркнул, что в Донбассе и на других участках фронта идет сражение за русский народ, за отечество и русский мир, который стал родиной для сотен национальностей, сберег их родные языки и приумножил их культуру.Происходящие сегодня события – это война против России, констатировал чиновник. Запад развязал не только военное, но и экономическое противостояние, сказал Кириенко."Такого количества санкций в истории не было против ни одной страны в мире, идет беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение суверенитета, идентичности, в идеале – расчленение страны, и мы должны понимать, что произошедшие изменения нельзя просто переждать, нельзя просто отсидеться в стороне, пока все пройдет, нормализуется", –цитирует РИА Новости первого замруководителя АП.Россию хотят лишить основы традиций и национальной идентичности, считает он. Кириенко напомнил, что восемь лет назад жителей Донбасса начали убивать за то, что они отстаивали свое право быть русскими, общаться, читать книги на родном языке, уважали и сохраняли свою культуру.Противостояние проходит через всю жизнь россиян, поэтому каждому предстоит сделать выбор, убежден Кириенко. Он отметил, что на фронте бок о бок сражаются русские, тувинцы, чеченцы, украинцы и представители других народов, приверженцы всех религиозных конфессий нашей страны.Ранее Кириенко посетил Херсон и обсудил с руководством региона организацию выезда местных жителей, их обустройство и другие важные вопросы.