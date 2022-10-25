Прокуратурой Судогодского района установлено, что содержание площадок накопления твердых...

Прокуратурой Судогодского района установлено, что содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов является расходным обязательством муниципального образования. Однако руководство МКП г. Судогда «Благоустройство» по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения района плату за аренду контейнерных площадок.К сегодняшнему дню лишь с собственников частных домовладений незаконно собрано чуть менее четырех миллионов рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Исполняющий обязанности прокурора Судогодского района направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его расследование находится на контроле прокуратуры.Кроме того, прокуратурой в Судогодский районный суд направлено исковое заявление о признании названных действий незаконными и взыскании в пользу населения неправомерно полученных денежных средств.Фото https://www.pxfuel.com