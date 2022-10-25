Владимирскую область посетил трехкратный чемпион России, заслуженный мастером спорта по фигурному катанию Илья Авербух. Спортсмен показал секретные техники катания для юных фигуристов.

Владимирскую область посетил трехкратный чемпион России, заслуженный мастером спорта по фигурному катанию Илья Авербух. Спортсмен показал секретные техники катания для юных фигуристов. Илья Авербух посетил детско-юношескую школу «Судогодец». Он провел мастер-класс подросткам, поделился с ребятами секретами техники катания и ответил на их вопросы, а также осмотрел ледовый комплекс и музей хоккея в нем. Визит фигуриста