Пожилая актриса фильма Москва слезам не верит оказалась никому не нужна.
Пожилая актриса фильма "Москва слезам не верит" оказалась никому не нужна.
Советский фильм "Москва
слезам не верит" Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году
"Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Несмотря
на то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым среди
россиян.
А вот судьба
актеров фильма "Москва слезам не верит" сложилась не так удачно. Стало
известно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильме
телережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсе
отправил ее в дом престарелых.
Все началось,
когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вот
после лечения, звезда "Москва слезам не верит" даже не смогла попасть
домой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.
Для Инны
Выходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, что
друга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла и
предположить, что пойдет по стопам ныне покойного.
Пока журналистам
не удалось найти, где именно теперь живет "телережиссер" из фильма
"Москва слезам не верит", но надеемся, что женщина чувствует себя
хорошо.