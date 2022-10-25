Пожилая актриса фильма Москва слезам не верит оказалась никому не нужна.

Пожилая актриса фильма "Москва слезам не верит" оказалась никому не нужна.Советский фильм "Москваслезам не верит" Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году"Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Несмотряна то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым средироссиян.А вот судьбаактеров фильма "Москва слезам не верит" сложилась не так удачно. Сталоизвестно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильметелережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсеотправил ее в дом престарелых.Все началось,когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вотпосле лечения, звезда "Москва слезам не верит" даже не смогла попастьдомой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.Для ИнныВыходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, чтодруга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла ипредположить, что пойдет по стопам ныне покойного.Пока журналистамне удалось найти, где именно теперь живет "телережиссер" из фильма"Москва слезам не верит", но надеемся, что женщина чувствует себяхорошо.