Сооружение строят для прокладки платной трассы М-12 между Владимирской и Нижегородской областями.

Под Муромом начался подъём первых панелей руслового пролёта вантового моста через Оку. Сооружение строят для прокладки платной трассы М-12 между Владимирской и Нижегородской областями.Конструкции начали монтировать с левого, владимирского, берега. Всего, чтобы замкнуть центральный пролёт над судоходной частью реки, нужно смонтировать внавес 14 панелей. Строители установят по семь штук с каждого берега.Напомним, что муромский мост является единственным вантовым мостом на трассе «Москва-Казань». Длина объекта превысит 1377 метров.