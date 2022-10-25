Накануне полицейскими патрульно-постовой службы полиции Владимирского линейного отдела в ходе...

Накануне полицейскими патрульно-постовой службы полиции Владимирского линейного отдела в ходе проведения рейдовых мероприятий на реке Оке в Муромском районе выявлен гражданин, который осуществлял незаконный лов рыбы при помощи сети.Лодка с мотором, улов и сеть изъяты, сообщает портал Муром 24.Рыба направлена на ихтиологическое исследование. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото https://www.pxfuel.com