Накануне полицейскими патрульно-постовой службы полиции Владимирского линейного отдела в ходе...
Накануне полицейскими патрульно-постовой службы полиции Владимирского линейного отдела в ходе проведения рейдовых мероприятий на реке Оке в Муромском районе выявлен гражданин, который осуществлял незаконный лов рыбы при помощи сети.
Лодка с мотором, улов и сеть изъяты, сообщает портал Муром 24.
Рыба направлена на ихтиологическое исследование. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото https://www.pxfuel.com