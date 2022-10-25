Прошло трое суток с момента, когда юношу видели в последний раз. 22 октября 2022 года в 12.00...

Прошло трое суток с момента, когда юношу видели в последний раз.22 октября 2022 года в 12.00 часов дня мальчик ушел из дома и не вернулся.Зовут молодого человека — Павел Шилкин. Он 2006 года рождения.Проживает в городе Коврове. Полицейские сообщают приметы мальчика:«Рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет: черная куртка, серые спортивные штаны, зеленные кроссовки. Ранее из дома не уходил».Сотрудники МОМВД «Ковровский» обращаются к жителям с просьбой сообщить о местонахождении молодого человека, если есть такая информация.Дежурная часть МО МВД России «Ковровский»: «02» или 8 (49232) 2-13-51.Фото: Pxfuel.com/ gorodkovrov.ru