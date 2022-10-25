Вступил в законную силу приговор Камешковского районного суда, которым гражданин Республики...

Вступил в законную силу приговор Камешковского районного суда, которым гражданин Республики Беларусь, осуществлявший международную перевозку, осужден за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.Судом установлено, что 3 сентября 2020 года на 219 километре автодороги «М-7 Волга» подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «SCANIA» с полуприцепом, нарушил Правила дорожного движения РФ. И совершил столкновение автомобилем «ЭД 405 Б», оборудованного специальными дорожными знаками «Объезд препятствия слева». Который прикрывал делавших впереди ремонт дорожных рабочих.В результате столкновения автомобиль «ЭД 405 Б» совершил наезд на дорожного рабочего, причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых пострадавший скончался.Подсудимый свою вину признал частично и пояснил, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся от управления автомобилем. Спиртное он употребил случайно уже после происшествия, когда, находясь в шоковом состоянии, выпил жидкость из пластикового стаканчика, переданного ему неизвестным лицом, не зная, что содержимым является алкоголь.Исследовав все доказательства, суд согласился квалифицировал преступление, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба Камешковского облсуда.При назначении наказания подсудимому суд, учел, что подсудимый не привлекался к административной ответственности на территории РФ, по месту жительства и работы характеризуется положительно. Также приняты во внимание явка с повинной, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, наличие на иждивении нетрудоспособной матери и принесение извинений родственникам погибшего.Виновный приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.По результатам апелляционного рассмотрения приговор Камешковского районного суда оставлен без изменения.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области