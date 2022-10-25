Напомним, там при ремонте кровли на одном из многоквартирных домов завалился строительный кран,...

Напомним, там при ремонте кровли на одном из многоквартирных домов завалился строительный кран, принадлежащий компании "Спецремстрой". Авария произошла на улице Третьего Интернационала.Как сообщают в ведомстве, к счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы же говорят про автомобиль, который был задет спецтехникой. Но как заявили в администрации Петушинского района - никаких заявлений по поводу имущественного вреда пока не поступало. В соцсетях местные жители также обратили внимание на строительный мусор, который разбросан по всей детской площадке рядом, а также, что место проведения работ не было огорожено.