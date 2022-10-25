Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации будут...
Семьи призванных с территории Владимирской области на военную службу по мобилизации будут освобождены от родительской платы за содержание малышей в детских садах.
Им также не нужно будет платить за дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях.
Кроме того, обучающимся в школах с 1 по 11 класс гарантировано бесплатное двухразовое горячее питание.
Льготы начинают действовать с 25 октября 2022 года.
Фото тг-канал Александра Авдеева