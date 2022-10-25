Село Семеновское Собинского района может войти в состав Владимира. Это поможет решить проблемы медицинского обслуживания, транспортных сообщений между селом и городом. Это следует из

Село Семеновское Собинского района может войти в состав Владимира. Это поможет решить проблемы медицинского обслуживания, транспортных сообщений между селом и городом. Это следует из ответа администрации президента жителям Семеновского. Согласно ему, районным чиновникам дано поручение организовать собрание жителей и узнать их мнение по этому поводу. Встреча состоялась в минувшие выходные. Алексей Молчаков, житель с. Семеновское