10 лет назад к Москве присоединились новые территории. Тогда образовались Троицкий и Новомосковский административные округа столицы, которые активно развиваются по сей день. С 2012 года в ..

10 лет назад к Москве присоединились новые территории. Тогда образовались Троицкий и Новомосковский административные округа столицы, которые активно развиваются по сей день. С 2012 года в Новой Москве построили свыше 350 километров дорог. Ее транспортный каркас продолжает формироваться. До конца 2023-го здесь планируют ввести в эксплуатацию еще 70 километров дорог.Во вторник, 25 октября, открылось движение по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем . Протяженность трассы составляет 11 километров. Дорога связала населенные пункты внутри Воскресенского, а также Южное Бутово и Щербинку."Она серьезно разгрузитсуществующую улично-дорожную сеть и сократит местным жителям время в пути", – отметил градоначальник.Также ожидается, что благодаря новой трассе снизится нагрузка на Калужское и Варшавское шоссе.Теперь жители деревень Язово, Каракашево и садовых товариществ поселения Воскресенское будут гораздо быстрее добираться до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и социальным объектам Воскресенского. Появятся маршруты общественного транспорта.Новая трасса имеет четыре полосы – по две в каждую сторону. Рядом с дорогой есть тротуары, есть карманы для остановок.