За нарушение целостности прибора мужчине доначислили плату за голубое топливо.
Житель Суздаля заплатит 120 тысяч рублей за сорванную пломбу на газовом счётчике. Суд рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное потребление голубого топлива.
Ресурсоснабжающая организация обратилась с иском к собственнику жилья, который нарушил целостность прибора учёта. Газовщики потребовали взыскать 117 тысяч рублей за газ и 3,5 тысячи госпошлины. На процессе они пояснили, что во время проверки обнаружена сорванная пломба. Вследствие чего хозяину дома доначислили плату за потреблённый ресурс. Однако добровольно он платить не захотел.
В результате суд удовлетворил требования истца. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.