За нарушение целостности прибора мужчине доначислили плату за голубое топливо.

Житель Суздаля заплатит 120 тысяч рублей за сорванную пломбу на газовом счётчике. Суд рассмотрел дело о взыскании долгов за незаконное потребление голубого топлива.Ресурсоснабжающая организация обратилась с иском к собственнику жилья, который нарушил целостность прибора учёта. Газовщики потребовали взыскать 117 тысяч рублей за газ и 3,5 тысячи госпошлины. На процессе они пояснили, что во время проверки обнаружена сорванная пломба. Вследствие чего хозяину дома доначислили плату за потреблённый ресурс. Однако добровольно он платить не захотел.В результате суд удовлетворил требования истца. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.