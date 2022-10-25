Представители ведомства посетили учебку в Мулино.

Владимирские судебные приставы посетили учебку в Мулино Нижегородской области, где военную подготовку проходят мобилизованные владимирцы. На месте они провели личный приём призванных резервистов.«Принято более 15 заявлений о приостановлении дел по взысканию задолженностей. На месте решены вопросы с арестами личных банковских счетов военнослужащих», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.На 25 октября в отношении мобилизованных приостановлено свыше 840 исполнительных производств. В ведомстве напоминают, что для этого боец или его родственник должен обратиться в службу любым доступным способом: в военкомате, придя лично в управление или по электронной почте.