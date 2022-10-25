Жители надеются, что присоединение поможет решить ряд важных социальных проблем.

Село Семёновское могут присоединить к Владимиру. Об этом стало известно после обращения местных жителей в администрацию Президента.Как сообщают коллеги из , селяне написали письмо Путину устав от проблем с электричеством, медицинским обслуживанием, разбитыми дорогами, общественным транспортом и от отсутствия социальной инфраструктуры.Далее до 1 ноября 2022 года глава Собинского района должен организовать сход местных жителей. На мероприятии люди должны принять решение о вхождении в состав областного центра. На следующем этапе вопросом займётся горсовет и мэрия столицы Владимирской области.