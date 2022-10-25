В деревне Недюрево Киржачского района аварийный мост может отрезать жителей от большой земли....

В деревне Недюрево Киржачского района аварийный мост может отрезать жителей от "большой земли". Переправе необходим срочный ремонт.Киржачкая районная прокуратура уже вынесла представление районной администрации. По проблемному объекту создана рабочая группа. На сегодняшний день сметная документация уже практически готова, долгожданный ремонт может начаться уже в начале ноября. Его выполнение - на контроле прокуратуры Киржачского района. Все нарушения чиновники должны будут устранить в течение месяца.Андрей Доброхотов, глава Киржачского района:– На сегодняшний день производится осмечивание ремонтных работ по восстановлению этого единственного подъезда и заказано экспертная комиссия чтобы получить экспертное заключение по этому сооружению.