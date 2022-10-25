Прокуратурой Гороховецкого района установлено, что деятельность по оказанию первичной...

Прокуратурой Гороховецкого района установлено, что деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи осуществляется ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» через фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, входящие в структуру медицинского учреждения.В структуру медицинского учреждения входят фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в населённых пунктах Быкасово, Васильчиково Великово, Галицы, Гришино, Крутово, Куприяново, Ново-Владимировка, Рождествено, Юрово, т/п Большое.При этом ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» не обеспечено осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для населения вышеуказанными фельдшерско-акушерские пунктами. А обеспечение лекарственными препаратами осуществляется путем адресной доставки фельдшерами или социальными работниками по предварительной заявке жителей. При этом аптеки расположены в г. Гороховце, c. Фоминки, расстояние до которых, от некоторых деревень и сёл превышает 30 км. В остальных более 140 населённых пунктах, где проживает свыше 6000 человек, аптечные пункты отсутствуют.В связи с этим, прокурор обратился в суд с требованием обязать ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» организовать розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в указанных фельдшерско-акушерских пунктах, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения взято на контроль.Фото https://www.pxfuel.com