В Ковровский окружной учебный центр, где проходят подготовку наши мобилизованные земляки,...

В Ковровский окружной учебный центр, где проходят подготовку наши мобилизованные земляки, поставлена новая партия помощи.За последнюю неделю в ковровскую учебку направили комплекты инструментов, инвентарь- штыковые и совковые лопаты, сварочный аппарат, болгарки, 2 с половиной тысячи пар резиновых сапог, умывальники. Задача- обеспечить бойцов всем необходимым для быта в полевых условиях, отметил глава региона Александр Авдеев. Поддержка защитников Родины объединила всю Владимирскую область.Посылки бойцам собирают предприниматели, обычные жители и даже школьники. Сетевое сообщество ZaНаших 33 регион уже объединило свыше 20 тысяч человек. Женщины закупают продукты, медикаменты, теплую одежду. Свой вклад вносят и представительницы старшего поколения. Они вяжут шарфы, шапки и носки для бойцов. Напомним, в регионе создана и сеть центров помощи семьям мобилизованных.И только что поступила информация, что этим утром 33-ий регион принял группу российских граждан из приграничных с Украиной районов Белгородской области. Их также направят в пункты временного размещения. Только в ПВРе на Добросельской разместят 54 человека.