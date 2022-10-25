Городской прокуратурой установлено, что ГКУ ВО «Центр занятости населения города Мурома» с...

Городской прокуратурой установлено, что ГКУ ВО «Центр занятости населения города Мурома» с индивидуальным предпринимателем заключен договор на организацию мероприятия по содействию занятости инвалидов. Работодатель обязан принимать на работу незанятых инвалидов для трудоустройства на рабочие места, оборудованные в соответствии с установленными требованиями, на неопределённый срок.Во исполнение принятых обязательств предпринимателем оформлены трудовые отношения с инвалидом, последний принят на должность программиста. Вопреки условиям договора с Центром занятости и порядка предоставления субсидии, работник был трудоустроен всего на месяц. Кроме того, рабочее место инвалида не было оборудовано в соответствии с требованиями названного договора, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки Муромской городской прокуратурой работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото https://www.pxfuel.com