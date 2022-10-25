В Петушинском районе подрядную организацию оштрафовали на 49 млн рублей за нарушение срока исполнения госконтракта по строительству культурно-досугового центра в деревне Липна в рамках

В Петушинском районе подрядную организацию оштрафовали на 49 млн рублей за нарушение срока исполнения госконтракта по строительству культурно-досугового центра в деревне Липна в рамках реализации нацпроекта «Культура». По данным прокуратуры, между администрацией района и ООО «ГрандСтрой» был заключен контракт на 54 млн рублей, с установленным сроком сдачи на 30.11.2021. Организация не выполнила работы в срок.